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İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası

21 Ocak 2017 Cumartesi, 15:08
İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası


KARABÜK (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başladı.

Safranbolu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Ankara, Karabük, Eskişehir, Elazığ, Niğde, Gaziantep, Kayseri, Çankırı, Kırşehir, Kastamonu ve Samsun'dan 21 kulüpten 100'ün üzerinde sporcu katılıyor. Organizasyon, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenleniyor.

Üç gün sürecek şampiyonada başarılı olan sporcular milli takım kampına alınacak ve Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na (Deaflympics) hazırlanacak.

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