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Anadolu sohbet geleneği temsilcileri Çankırı'da buluşacak

21 Ocak 2017 Cumartesi, 15:12
Anadolu sohbet geleneği temsilcileri Çankırı'da buluşacak

ÇANKIRI (AA) - UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan "Geleneksel Sohbet Toplantıları"nın temsilcileri, Çankırı'da buluşacak.

Çankırı Ahi Yaran ile Ahi Yaran Oğuz Boylarını Yaşatma derneklerince hazırlanan "Yaran Kültürünün Tanıtımı ve Yaran Buluşması" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Burada konuşan Çankırı Ahi Yaran Derneği Başkanı Ahmet Absarılıoğlu, 27 Ocak'ta başlayacak projeyle, Anadolu sohbet geleneği temsilcilerinin Ankara, Çankırı, Balıkesir ve Afyonkarahisar'daki temsilcilerinin kentte bir araya geleceğini söyledi.

Absarılıoğlu, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan "Geleneksel Sohbet Toplantıları"na ilişkin, "Oğuzlar'dan günümüze kadar yaşatılan Anadolu sohbet gelenekleri, aynı kökten beslenen ama farklı isimlerle anılan gelenekler. Bizim birbirimizden farkımız yok. Bunların hepsi Türk geleneği. İsmi burada 'yaran' olmuş, Urfa'da 'sıra gecesi', Konya'ya gitmiş 'gezek' olmuş, Ankara'ya gitmiş 'seğmen' olmuş. Bunların hepsini bir araya toplamak istiyoruz." dedi.

Kültürleri yaşatmanın önemine işaret eden Absarılıoğlu, "Bir söz var, 'Bir kültürü yaşatabilmek, sönmüş ateşin küllerini üflemekten değil, o ocağı yanık tutabilmekten geçer' deniyor. Biz de bu kültürü yaşayarak yaşatmak, ocaklarımızı yakarak yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Projeye UNESCO'nun da destek verdiğini anlatan Absarılıoğlu, "Ankara'dan ferfene, Balıkesir Dursunbeyli'den barana, Afyon Sandıklı'dan yaran ekibi ilimize gelecek." ifadesini kullandı.

Absarılıoğlu, projeyle sohbet geleneklerini dünyaya duyurma fırsatını elde edeceklerini kaydetti.

Ahi Yaran Oğuz Boylarını Yaşatma Derneği Başkanı Ali Deneci de güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kültürel mirasın çok önemli olduğunu anlatan Deneci, "Geçmişi geleceğe taşımak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Proje kapsamında yaran ekibi olarak biz de gösteri yapacağız." dedi.

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