İş kazasında yaralanan belediye işçisine ev

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RİZE (AA) - Rize Belediyesi, iki yıl önce geçirdiği iş kazasında asfalt üretim makinesinde kolu kopan 3 çocuğuyla kirada yaşamını sürdüren belediye işçisine ev hediye etti.

Yaklaşık 2 yıl önce Rize Belediyesi asfalt şantiyesinde çalıştığı sırada iş kazası geçiren Paşa Oral'ın (49) asfalt üretim makinesine kapılan kolu koptu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen Oral'ın kolu yerine dikildi.

Bu süre zarfında fizik tedavi gören Oral, zor süreçte çalışma imkanı bulamadı. Rize Belediyesi bu zor süreçte de Oral ailesine desteğini sürdürdü.

Paşa Oral, eşi ve üç çocuğu ile Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'ı makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kasap, ziyaretinde, Oral ailesine bir sürpriz hazırlayarak mülkiyeti Rize Belediyesi iştiraki Ribelsan A.Ş'ye ait 120 metrekare 3 oda bir salon daire hediye etti.

Kasap, dairenin tapusunu da ziyaret sırasında aileye vererek, desteklerinin belediye ölçüsünde devam edeceğini söyledi.

Büyük mutluluk yaşayan Oral ailesi, Rize Belediye Başkanı Kasap ve beraberindekilere minnet duyduklarını kaydetti.



