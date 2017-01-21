Palandöken'de tatil yoğunluğu

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ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatilinin ardından farklı şehirlerden çocukları ile gelen kayakseverler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte, yarı yıl tatiline girilmesi ve hafta sonunu da fırsat bilen yerli, yabancı turistler tesislere yoğun ilgi gösterdi.

Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu Palandöken'de yarı yıl tatilini fırsat bilen çocuklar, aileleriyle geldikleri kayak merkezindeki pistlerde kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Palandöken'de kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın keyfini yaşayan kayakseverler, kayağın yanı sıra otellerdeki müzik dinletisi gibi etkinliklerle de eğlendi.



