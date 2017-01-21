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Bursa'daki Atatürk Stadyumu "yaşam alanı" oluyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 15:46
Bursa'daki Atatürk Stadyumu "yaşam alanı" oluyor

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince yıkım çalışmaları tamamlanan Atatürk Stadyumu, festival müzesi, bisiklet yolu, atletizm pistinin de bulunduğu meydan projesiyle "yaşam alanı" haline getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alana kurulacak meydan projesinde yıkımlar tamamlandı.

Atatürk'ün yapımı için 1926'da bizzat bin lira bağışta bulunması, 1948'den bu yana hem resmi törenlere hem de Bursaspor'un başta şampiyonluk olmak üzere birçok başarısına ev sahipliği yapması nedeniyle kent tarihinde ayrı önemi bulunan stadyum, doğal dokusu korunup Atatürk Meydanı olarak yaşatılacak.

- Bursa, Atatürk Meydanı ile anılacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şehirlerin meydanlarıyla anıldığını, çok yakında Bursa'nın da Atatürk Meydanı ile anılacağını belirtti.

Stadyumun tarihi dokusunun yaşatılması yönünde Bursa halkı ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ayrıcalıklı bir proje hazırladıklarını vurgulayan Altepe, "Zemin kotunun üstünde kalan tribünlerin yıkımı tamamlandı. Böylelikle zemin kotu altında 16 bin kişinin oturabileceği amfi tiyatro şeklinde görüntü ortaya çıktı. Mevcut alanlar düzenlenecek ve 100 hatta 200 bin kişinin katılabileceği her türlü etkinlik, konser, miting bu alanda yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

- Festival müzesi

Artık son temizliklerin yapıldığını, kapalı tribündeki imalatların da söküldüğünü bildiren Altepe, şunları kaydetti:

"Korunacak yeşil alanda çocuklarımız oynayabilecek. Bisiklet pisti ve atletizmle ilgili pist sayesinde halkımız burada spor yapabilecek. Aydınlatma sistemi sayesinde burası gece de her türlü etkinliğin yapılacağı bir yer olacak. Ramazan etkinlikleri, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi milli bayramların coşku içinde kutlanabileceği bir alan olacak. Burası aynı zamanda ilk Bursa Festivali'nin yapıldığı yer. Festivaller yine burada devam edecek. Kapalı tribünün olduğu bölüme bir de festival müzesi yapacağız. Yapacağımız otopark düzenlemeleriyle halkımız buraya araçlarıyla gelip rahatlıkla etkinlikleri takip edebilecek."

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