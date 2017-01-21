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Adıyaman'da "Yetim Şenliği"

21 Ocak 2017 Cumartesi, 15:47
Adıyaman'da "Yetim Şenliği"

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen "Yetim Şenliği"nde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yetim çocuklara hediyeler verildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ile Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi koordinesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle düzenlenen şenlikte, çocuklar çeşitli etkinlilerle gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Eğlencelerin ardından aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yetim çocuklara karne hediyeleri dağıtıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Fikret Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İHH ile yetim çocuklara farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yetim çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Keleş, "Yetim çocukların mutlu gününde yanında olduk. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle böyle etkinlik düzenledik. Etkinlikte yetim çocuklara çeşitli hediyeler verdik. Çocukların mutluluğu gözünden okunuyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

İHH İnsani Yardım Derneği Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş ise her sene geleneksel olarak yetim çocuklara yönelik karne etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Bu yıl ki etkinliği gençlik merkezi ile ortaklaşa düzenlediklerini anlatan Akkuş, "Derneğimizde, çocuklarımıza bir dönem boyunca hafta sonları gönüllü öğretmenler tarafından eğitim verildi. Aynı zamanda çocuklara değerler eğitimi verilmektedir. Çocuklarımızın dönem sonu yorgunluğunu atması açısından önemli bir etkinliktir." diye konuştu.

Akkuş, 40 yetim çocuğa hediye verdiklerini sözlerine ekledi.

Çocuklardan 5'inci sınıf öğrencisi Elif Arslan da kendilerine yönelik düzenlenen programa emeği geçenlere teşekkür etti.

Karnesinin çok iyi olduğunu dile getiren Arslan, "Etkinlikten dolayı çok mutlu oldum. Balon dağıtıldı. Pasta kesildi. En sonunda da boyama kitabı dağıtıldı." diye konuştu.

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