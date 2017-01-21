Okul harçlıklarını Halepliler için biriktirdiler

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievi ve Akademi Lise'de eğitim gören öğrenciler, okul harçlıklarından biriktirdikleri 10 bin 670 lirayı, Türk Kızılayı vasıtasıyla Haleplilere gönderdi.

Akademi Lise'de düzenlenen törende, Halep'teki durumu anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, burada yaptığı konuşmada, Halep'teki insanların, sinevizyonda izledikleri durumları her gün yaşadığını söyledi.

O bölgedeki insanların geleceğe dair planlar yapamadığını ifade eden Bilgi, "Biz evlerimizde rahatça yaşarken, onların ekmeği yok. Kadim bir medeniyetin torunlarıyız. 'Kardeşi açken, tok olan bizden değildir' diyen bir anlayışımız var. Rabbimiz de bize 'İnananlar kardeştir' diyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik hizmetlerimizi yaparken bu değerleri işliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgi, Akademi Lise ve Bilgievi öğrencilerinin Halep'e kendi harçlıklarından ayırdıkları paralarla yardım yapmak istediğini dile getirerek, bunun Büyükşehir Belediyesi dışında bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Gençlerin, Halep'e duyarsız kalmadığını anlatan Bilgi, "Bunun miktarı hiç önemli değil. Önemli olan düşünülmüş olması. Biz de bu davranıştan dolayı çok mutlu olduk. Böyle bir gençliğe hizmet ettiğimiz için Büyükşehir Belediyesi olarak gurur duyuyoruz. Bütün mazlumlar bizden yardım bekliyor. Gençlerimiz de bu davranışıyla bu güveni sarsmadılar." diye konuştu.

Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek de yardımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bilgi, öğrencilerin harçlıklarından toplanan 10 bin 670 liralık çek ile yardım makbuzunu Haleplilere yardım için İpek'e teslim etti.



