Giresun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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GİRESUN (AA) - Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 polisten, 5'i tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 17 Ocak tarihinde Giresun, Trabzon, Ordu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 polisin, 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Giresun Adliyesi'ne sevk edilen 6 polisten 5'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bir polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan daha önce 9 polis adliyeye sevk edilmiş, 8'i tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla salı verilmişti.



