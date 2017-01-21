Dışişlerinden "AB'nin FETÖ" raporu haberlerine tepki

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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin istihbaratçılarından oluşan bir merkezin kaleme aldığı, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yanlış, temelsiz, yanlı ve cahilce iddiaların yer aldığı ileri sürülen bir raporla ilgili Birlik yetkililerinden izahat talep edildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB üyesi ülkelerinin istihbaratçılarından oluşan bir merkezin kaleme aldığı bildirilen 24 Ağustos 2016 tarihli bir raporda, 15 Temmuz terörist darbe girişimine ilişkin yanlış, temelsiz, yanlı ve cahilce iddialara yer verildiğine dair bazı basın haberleri hakkında izahat talep edilen AB yetkililerinden raporun varlığına ve içeriğine ilişkin bir teyit alınmadığı kaydedildi.

Basında yer alan haberlerde, raporun "sızdırıldığı" iddialarına yer verildiği hatırlatılan açıklamada, "15 Temmuz terörist darbe girişiminin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduğu hususu kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu terör örgütünün, ülkemizin ulusal güvenliğine, istikrarına, birliğine ve bütünlüğüne yönelik oluşturduğu tehdit hakkında AB ve AB ülkelerine her düzeyde bilgi verilmiştir. FETÖ'nün sadece Türkiye bakımından değil faaliyet gösterdikleri diğer ülkeler açısından da güvenlik riski taşıyan karanlık bir küresel ağ olduğu hususunda da muhataplarımızı uyarmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB istihbarat kurumlarının böyle bir rapor hazırladığı iddialarında doğruluk payı olması halinde bunun, AB'nin kötü niyetli davrandığının en açık göstergesi olacağına işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Diğer taraftan söz konusu raporun, AB'yi ülkemiz aleyhine tavır almaya yönlendirecek bir algı operasyonunun ürünü olabileceği de akla gelmektedir. Türk halkının, FETÖ'nün bu girişimi karşısında demokrasimizi korumak uğruna verdiği onurlu mücadeleye ve teröre kurban verdiğimiz şehitlerimize dahi saygı göstermekten uzak olan böyle bir yaklaşım ne kabul edilebilir ne de vicdanlara sığar. Söz konusu raporun Türkiye-AB ilişkilerine pozitif bir gündem kazandırılmasına yönelik gayretlerin yoğunlaştığı bir dönemde gündeme gelmesi de ayrıca manidar görülmektedir.​"

Yabancı basında, Avrupa Birliği istihbaratçılarının 15 Temmuz darbe girişiminden önce ordudan tasfiyeler yapılacağı iddialarının bulunduğu bir rapor kaleme aldığı ileri sürülmüştü.