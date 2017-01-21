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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:11


Salon: Tosyalı Arena

Hakemler: Sertan Kırklar, Mustafa Akıllıoğlu, Kerem Yılmaz

Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Baş 19, Williams 23, Nazlı Gökdemir 2, Gardner 10, Aysu Keskin 2, Tuğçe İnöntepe 6, Grinsven 13, Büşra Akgün

Girne Üniversitesi: Williams 13, Simay Karaman 4, Özge Yavaş 5, Knezevic 11, Krivacevic 13, Betül Erkoyuncu 5, Merve Aydın 3, Gajic 6, Ayşe Vural

1. Periyot: 16-19

Devre: 35-28

3. Periyot: 67-42


OSMANİYE (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, Girne Üniversitesi'ni 75-60 yendi.

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