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TOKAT (AA) - Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, 21 Aralık'ta Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın annesini ziyaret etti.

Ziyarette Karacan'a, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Nail Gözütok, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sefa Kalebay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan eşlik etti.

24 yaşındaki oğlunun 4 aylık eğitimin ardından eve geldiğini belirten Asuman Şerbetçi, "Oğlumla hasret giderdik. Oğlum bana, 'Vatanım için şehit olurum.' diye konuştu. 'Niye öyle diyorsun, beni çok üzersin deme öyle.' dedim. O da bana, 'Ne var ki anne, vatanımız için şehit olsam ne var ki.' dedi. Aradan 4 ay geçti, oğlum şehit oldu. Allah kimseye vermesin, evlat acısı çok zor ama ne yapalım, Allah'ım oğlumu daha çok seviyordu demek ki." diye konuştu.

Kaymakam Karacan da Şerbetçi'ye devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.