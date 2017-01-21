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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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ABD, Güney Kore'den Ban'ın kardeşinin gözaltına alınmasını istedi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:30

ANKARA (AA) - ABD, Güney Kore'den Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kardeşini rüşvet suçlamasıyla gözaltına almasını talep etti.

Yonhap ajansının haberinde, ABD'nin Ban'ın erkek kardeşi Ban Ki-Sang'ın gözaltına alınmasını istediği, bunun üzerine Güney Kore Adalet Bakanlığının ABD'li yetkililerle resmi olmayan görüşmelere başladığı belirtildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin, Vietnam'daki Güney Kore şirketi Keangnam'ın yöneticiliğini yapan Ban Ki-Sang ve oğlu Ban Joo-hyun'un, firmaya ait bir binanın satışı için Ortadoğu'dan kimliği belirsiz bir yetkiliye 500 bin dolar rüşvet vermeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasını talep ettiği kaydedildi.

Öte yandan, paranın, yetkiliye ulaşmadan Malcolm Harris adlı bir komisyoncu tarafından harcandığı bildirildi.

Ban'ın yardımcısı konuyla ilgili olarak, eski BM Genel Sekreterinin akrabalarıyla ilgili bir meselenin endişelere yol açmasından ötürü özür diledi.

Kardeş Ban ve oğlu hakkında 11 Ocak'ta New York'ta dava açılmıştı.

Manhattan'daki federal mahkemede görülen davanın iddianamesinde, Ban Ki-mun'un kardeşi Ban Ki-sang ve oğlu Joo-hyun'un, Vietnam'daki 800 milyon dolar değerindeki bir emlak projesine yatırımcı ayarlamak için söz konusu şirketle 5 milyon dolarlık komisyon karşılığı anlaştığı ileri sürülmüştü. İddiaya göre, anlaşmanın ardından Kardeş Ban ve oğlu, ismi açıklanmayan bir Ortadoğu ülkesinin devlet fonunun bu projeye yatırım yapmasını sağlamak için yetkililere rüşvet vermeyi planlamıştı.

Bu amaçla rüşvete aracılık yapacağını iddia eden Harris isimli kişiye 500 bin dolar teslim eden Ban ve oğlu, anlaşmanın sağlanmasının ardından 2 milyon dolar daha ödemeyi vadetmiş ancak iddianameye göre bu 500 bin doları alan aracı Malcom Harris, parayı söz konusu yetkililere vermek yerine harcamış ve ardından da Ban ve oğluna paranın yerine ulaştırıldığını söylemişti.

Rüşvetin ulaştırıldığını zanneden Joo-hyun da emlak şirketine anlaşmanın imzalanacağı garantisi vermiş, gerçeğin ortaya çıkması üzerine Ban Joo-hyun, Malcom Harris ve Ban Ki-sang hakkında dava açılmıştı.

Sanıklardan Joo-hyun gözaltında alınmış, Malcom Harris ve Ban Ki-sang hakkında bilgi verilmemişti.





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