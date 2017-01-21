21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fırat Kalkanı Harekatı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:36
Fırat Kalkanı Harekatı

SAMSUN (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın (24) cenazesi memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze aracı ile Rıdvan Paşa Camisi önündeki caddeye getirildi. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehidin babası Fazlı, annesi Zehra, kardeşleri Tuba Ağan Taşkın ve Resul Taşkın'ın şehidin Türk bayrağına örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bu arada şehidin yakınları tören alanına gelen "CHP Genel Başkanı" yazılı çelengi, Çarşamba Kaymakamlığı önündeki bahçeye attı. Bazı vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi.

İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Göğceli Şehitliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Bakan Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilleri, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ballıca Esnaf Kefalet Kooperatifi Samsun'da ilk sırada
YEREL

BALLICA ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ SAMSUN'DA İLK SIRADA
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Atakum AİHL öğrencileri İngilizce eğitimi için İngiltere'ye gitti
YEREL

ATAKUM AİHL ÖĞRENCİLERİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ İÇİN İNGİLTERE'YE GİTTİ
Kalp krizinden ölen polis için tören düzenlendi
YEREL

KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Çağlarırmak için mevlit okutuldu
YEREL

ÇAĞLARIRMAK İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Samsunspor'un 28 yıllık acısı
YEREL

SAMSUNSPOR'UN 28 YILLIK ACISI
Birsen Başar Atakum'da otizmi anlattı
YEREL

BİRSEN BAŞAR ATAKUM'DA OTİZMİ ANLATTI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Vali Şahin'e Samsunspor forması
YEREL

VALİ ŞAHİN'E SAMSUNSPOR FORMASI
Samsunspor, galibiyete odaklandı
YEREL

SAMSUNSPOR, GALİBİYETE ODAKLANDI
Bilgiç: &quot;Daha fazla çalışmamız gerekiyor&quot;
YEREL

BİLGİÇ: "DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"
Karneler Başkan Taşçı'dan
YEREL

KARNELER BAŞKAN TAŞÇI'DAN
Başkan Tok, miniklerin karne sevincini paylaştı
YEREL

BAŞKAN TOK, MİNİKLERİN KARNE SEVİNCİNİ PAYLAŞTI
GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Bafra'da kırsal kalkınma bilgilendirme toplantısı
YEREL

BAFRA'DA KIRSAL KALKINMA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Samsun'dan Haleplilere yardım
YEREL

SAMSUN'DAN HALEPLİLERE YARDIM

Bafra Belediyesi ile İŞKUR protokol imzaladı
YEREL

BAFRA BELEDİYESİ İLE İŞKUR PROTOKOL İMZALADI
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Başkan Togar öğrencilerin karne heyecanını paylaştı
YEREL

BAŞKAN TOGAR ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANINI PAYLAŞTI
'Olimpiyat Şenlikleri' başladı
YEREL

'OLİMPİYAT ŞENLİKLERİ' BAŞLADI
&quot;İnsanlığın Sınavı Halep'in Çocukları Projesi&quot;
YEREL

"İNSANLIĞIN SINAVI HALEP'İN ÇOCUKLARI PROJESİ"
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI