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MARDİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Mardin'de fidan dikim töreni düzenlendi.

Valiliğin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte, Mardin-Diyarbakır karayolunun 7. kilometresindeki Bereket Ormanları'na fidan dikildi.

Vali Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, fidan dikimi için alana gelenlere teşekkür ederek, proje kapsamında 81 ildeki ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yaman, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin adını verdiğimiz bu ormanlık alanda hem Cumhurbaşkanımız hem de Başbakanımız adına hatıra ormanları oluşturduk." dedi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin hüküm sürdüğü dönemde yeşil alanları koruma ve sayılarını çoğaltmanın görevleri olduğuna dikkati çeken Yaman, şöyle devam etti:

"Bu sene bakanlığımız Mardin'e pozitif bir ayrımcılık yaptı. 200 bin civarında ağaç tahsis etti. İlimizin değişik yerlerinde bu ağaçlandırmaları yapıyoruz. Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alan eksikliğini gidermeye çalışıyoruz. Bunun startını da verdik."

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver de Emine Erdoğan'ın yürüttüğü proje kapsamında Bereket Ormanları'nın devamı için fidan dikeceklerini anlattı.

Ünver, ormanların insan yaşamı için hayati önem taşıdığını dile getirerek, ormanların sadece ülkelerin değil, dünyanın ortak değeri olduğunu ifade etti.

Ünver, "Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de ormanlarımız artmaktadır. Özellikle 2003 ile 2016 yılları arasında Mardin'de 426 bin 400 dekarlık alanda 14 milyon 717 bin fidan dikilmiştir. 2017 yılında ise 2 milyon 438 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda fidanlar toprakla buluşturuldu.