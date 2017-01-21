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Tenis: Avustralya Açık

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:44


ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 6. gününde, tek erkeklerde Raonic ve Nadal, tek kadınlarda ise Serena Williams üst tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün maçları, bir karşılaşma dışında tamamlandı.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic, 6 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, 8 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ve 9 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal rakiplerini yenerek 4. tur biletini aldı.

Bulgar Grigor Dimitrov ile Fransız Richard Gasquet arasındaki karşılaşma ise akşam saatlerinde sona erecek.

Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ve 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta 4. tura yükselirken, 6 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova, 12 numaralı seribaşı İsviçreli Timea Bacsinszky ve 14 numaralı seribaşı Rus Elena Vesnina ise 3. turu geçemedi.


- 7. gün programı


Avustralya Açık'ta yarın teklerde 4. tur maçları yapılacak.

Erkeklerin 1 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray ile Alman Mischa Zverev, 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka ile İtalyan Andreas Seppi karşılaşacak. Günün dikkati çeken maçlarından biri de 5 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ile turnuvanın formda isimlerinden 17 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer arasında oynanacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile ABD'li Coco Vandeweghe, 7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile Rumen Sorana Cirstea mücadele edecek.

Gençler kategorisi çift erkekler ilk turunda, milli tenisçi Ergi Kırkın ve partneri Fransız Corentin Moutet ile Yeni Zelandalı Finn Reynolds ve Portekizli Duarte Vale ikilisi karşılaşacak. Aynı turda, milli tenisçi Kaya Göre ve Hindistanlı Siddhant Banthia çifti ise İtalyan Federico Iannaccone ve Hollandalı Len Schouten ile maça çıkacak.



- Sonuçlar

Seribaşılar arasında ilk 20'de yer alan tenisçilerin korta çıktığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Erkekler:

Rafael Nadal (İspanya) (9) - Alexander Zverev (Almanya) (24): 3-2 (4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-2)

Dominic Thiem (Avusturya) (8) - Benoit Paire (Fransa): 3-1 (6-1, 4-6, 6-4, 6-4)

Gael Monfils (Fransa) (6) - Philipp Kohlschreiber (Almanya) (32): 3-0 (6-3, 7-6, 6-4)

David Goffin (Belçika) (11) - Ivo Karlovic (Hırvatistan) (20): 3-0 (6-3, 6-2, 6-4)

Milos Raonic (Kanada) (3) - Gilles Simon (Fransa) (25): 3-1 (6-2, 7-6, 3-6, 6-3)

Roberto Bautista Agut (İspanya) (13) - David Ferrer (İspanya) (21): 3-1 (7-5, 6-7, 7-6, 6-4)


Kadınlar:

Ekaterina Makarova (Rusya) (30) - Dominika Cibulkova (Slovakya) (6): 2-1 (6-2, 6-7, 6-3)

Serena Williams (ABD) (2) - Nicole Gibbs (ABD): 2-0 (6-1, 6-3)

Daria Gavrilova (Avustralya) (22) - Timea Bacsinszky (İsviçre) (12): 2-1 (6-3, 5-7, 6-4)

Barbora Strycova (Çekya) (16) - Caroline Garcia (Fransa) (21): 2-0 (6-2, 7-5)

Johanna Konta (Büyük Britanya) (9) - Caroline Wozniacki (Danimarka) (17): 2-0 (6-3, 6-1)

Karolina Pliskova (Çekya) (5) - Jelena Ostapenko (Letonya): 2-1 (4-6, 6-0, 10-8)

Jennifer Brady (ABD) - Elena Vesnina (Rusya) (14): 2-0 (7-6, 6-2)

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