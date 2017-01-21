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"Bu Türkiye'yi normalleştirecek bir modeldir"

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:50

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, "Bu Türkiye'yi normalleştirecek bir modeldir. Bu modelde her siyasi parti, kazanabilir. Çünkü burada partiden ziyade göstereceği aday önemlidir." dedi.

Kuzu, bir termal otelde basına kapalı gerçekleştirilen "Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi" toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin Mecliste yaşanan hoş olmayan tabloların geride kaldığını belirtti.

Millete sistemin anlatılacağını vurgulayan Kuzu, CHP'nin çok yanlış bilgiler verdiğini savunarak, "Bu Türkiye'yi normalleştirecek bir modeldir. Bu modelde her siyasi parti, kazanabilir. Çünkü burada partiden ziyade göstereceği aday önemlidir. Herkesi kucaklayan, ılımlı, demokratik, hakikaten özgürlükten yana, biri yüzde 51 alarak gelebilir." diye konuştu.

Kuzu, daha çok ılımlı, toleranslı insanların, söz konusu modelde öne çıkacağını kaydetti.

- "Koalisyonlara, iki başlılığa paydos"

Bu durumun Türkiye açısından çok önemli olduğunu ifade eden Kuzu, şunları söyledi:

"Siyasi partilerimizin Meclise girmelerine bir engel yok. Ama koalisyonlara, iki başlılığa paydos. Türkiye bunlardan çok çekti. Getirmek istediğimiz modelin aslı, esası budur. 'Rejim elden gidiyor' diye çok yanlış bilgiler veriliyor. Halbuki cumhuriyet, laiklik, demokrasi, hukukun üstünlüğü yerinde, Atatürkümüz yerinde duruyor. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Nereden çıkarıyorsun bunları. Vatandaşlara korku salmak, panik atağa sürüklemekten başka bir şey yok. Ama biz de millete bunun doğru olmadığını anlatacağız. Milletin 'evet’ oyuyla bu sistemdeki arızaları gidereceğine inanıyorum. OHAL süresince referandum çalışmaları sıkıntı yaratmaz. Bir seneyi geçkin Avrupa'nın göbeğinde Fransa'da OHAL var. Hatta bizden çok sert. Asker sokaklarda yani. Biz de sokaklarda falan askerde yok. Vatandaşa, 'Türkiye'de OHAL var' desen, kavram olarak 'Hani nerede' diyecekler. Yani ortada öyle bir hal yok. Ortada rastgele aramalar, polis çevirmesi yok. Terörle ilgili istihbaratlar hariç. Fransa nisanda seçim yapacak. Hem de OHAL içerisinde yapacak. Yani 'olmaz' diye bir şey yok. Sandık ortada duruyor. Sandık güvenliğiyle alakalı bir sorun olmaz. Oyun bilmeyen birisi gelir 'yerim dar' der ya, bence bu yeterli bir bahane değildir. Düzgün ve doğru bir gerekçe değildir."

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