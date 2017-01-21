21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fırat Kalkanı Harekatı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:04
Fırat Kalkanı Harekatı

ZONGULDAK (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde defnedildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanından alınan 28 yaşındaki şehit Bakır'ın naaşı, konvoy eşliğinde Devrek Yeni Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Ali Kaban, Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu ve Hüseyin Özbakır, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bartın Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Zonguldak Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Selvi, Bartın Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Osman Aslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin babası Hüseyin ve annesi Hatime Bakır ile kız kardeşleri Nazife Küçükkaya ile Habibe Bakır ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 1,5 yaşındaki yeğeni Buğlem Naz, dayısının Türk bayrağıyla sarılı tabutunu okşayarak, üzerine karanfil koydu.

Bu sırada, şehidin kız kardeşi Nazife Küçükkaya, "Benim yavrum çok güzel yere gitti. Şehit olmayı çok istiyordun, şehit oldun, mutlu musun? Oğlumuzu rahat bırakalım, rahat uyusun. Onu rahatsız etmeyelim." diyerek sarıldığı annesi ve kız kardeşini tabutun başından uzaklaştırdı.

Kılınan namazın ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına konulduğu sırada Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi, Pınarönü köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'da uygulamalı ağaç kesme eğitimi verildi
YEREL

ZONGULDAK'DA UYGULAMALI AĞAÇ KESME EĞİTİMİ VERİLDİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Yeni okulun eksiklerini Belediye tamamlayacak
YEREL

YENİ OKULUN EKSİKLERİNİ BELEDİYE TAMAMLAYACAK
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Zonguldak'taki FETÖ soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ FETÖ SORUŞTURMASI

Helalliğini 15 gün önce almıştı
YEREL

HELALLİĞİNİ 15 GÜN ÖNCE ALMIŞTI
Memur-Sen kadın kollarında Ufka Yolculuk heyecanı
YEREL

MEMUR-SEN KADIN KOLLARINDA UFKA YOLCULUK HEYECANI
Tosun'dan başsağlığı açıklaması
YEREL

TOSUN'DAN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI
Kahveci, Sağlık Müdürü Cin'i ziyaret etti
YEREL

KAHVECİ, SAĞLIK MÜDÜRÜ CİN'İ ZİYARET ETTİ
Karne heyecanını 10 yıldır evinde yaşıyor
YEREL

KARNE HEYECANINI 10 YILDIR EVİNDE YAŞIYOR
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Kahveci:
YEREL

TÜRK SAĞLIK SEN GENEL BAŞKANI KAHVECİ:
Güneş, Zonguldak Gençlik Kollarını ziyaret etti
YEREL

GÜNEŞ, ZONGULDAK GENÇLİK KOLLARINI ZİYARET ETTİ
Devrek AK Parti Kadın Kollarından Halep için kermes
YEREL

DEVREK AK PARTİ KADIN KOLLARINDAN HALEP İÇİN KERMES