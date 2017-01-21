Bingöl'de husumetli aileler barıştırıldı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde iki aile arasındaki husumet, aile fertlerine verilen barış yemeğiyle sona erdirildi.

Çaytepe köyü Dik İstasyonu mezrasında yaşayan Dengeşik ve Akın aileleri arasında yaklaşık 4 ay önce çıkan kavganın ardından olayın kan davasına dönüşmesini engellemek için eski AK Parti Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu devreye girdi.

Çaytepe Camisi müştemilatında verilen barış yemeğinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Yardımcısı Muhammet Fuat Türkman, husumetin büyümesine engel olma olgunluğunu gösteren Dengeşik ve Akın aile bireylerine teşekkür etti.

Güzel bir olaya şahitlik etmek için toplandıklarını belirten Türkman, "Bizim dinimiz de barış ve huzur dinidir. İslam kelimesinin anlamlarından biri de barıştır, esenliktir. Barış geçmişteki acıları, yaşanan kırgınlıkları, küskünlükleri unutmak için yapılır. Barış gelecekte olacak acıların önüne geçebilmek için yapılır. Bu barışa vesile olanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genç Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural da iki aile arasında sağlanan barışa şahitlik etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birlik ve beraberliğin insana yakıştığını anlatan Vural, "Hepimiz Ademoğluyuz. Sonra Müslümanız, vatanımız, dinimiz, kitabımız bir. Olaylara geniş bir çerçevede bakarsak, kişisel düşüncelerden biraz sıyrılırsak bizler kardeşimiz, sorunlarımızı sulh ile çözebiliriz. Bu husumeti sonlandıran her iki ailemizi de tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ataoğlu ise Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında Türk Bayrağı gölgesinde bir barış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Köylerine bağlı mezrada iki aile arasında ciddi bir sebep bulunmaksızın gençler arasında bir hadise yaşandığını anımsatan Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Ortada incir çekirdeğini doldurmayan bir hadise. Bugün inşallah güzel bir barış olacak. Lütfen bundan sonra bu kavgalar, dövüşler olmasın. Türkiye'de zaten bir terör belası var. Devletimiz bu terör belasıyla uğraşıyor, bir gelsin bu ufak tefek şeylerle mi uğraşsın. Yaptığımız bu barışın kalıcı olmasını diliyorum."

İlçe Müftüsü tarafından okunan duanın ardından Dengeşik ve Akın aile bireyleri kucaklaşarak barıştı.