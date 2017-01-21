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Küre Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:47
Küre Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları

KASTAMONU (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Küre Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Küre 1. Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları sona erdi.

Küre'nin Belören köyünde "600 yıllık geleneksel kızaklar kayıyor, Küreliler izliyor" sloganıyla düzenlenen yarışlara 7 ilden 41 kulüp ve 65 sporcu katıldı.

Kızak yarışlarının yanı sıra kardan adam, odun kesme, voleybol gibi pek çok etkinliğin yapıldığı programda eğlenceli anlar yaşandı.

Yarışlarda dereceye girenler şu şekilde:


Veteranlar:

1- Olcay Boz

2- Soner Çolak

3- Mikail Güler


Büyükler:

1- Serkan Türkoğlu

2- Serkan Yiğit

3- Taner Ertürk


Gençler:

1- Tufan Ersöz

2- Serhat Aydınlı

3- Metahan Pak


Yıldızlar:

1- Salih Boran Uzuncan

2- Kerem Gökgöz

3- Sudenaz Çetin


Minikler:

1- Furkan Uzuncan

2- Ata Yağız Genç

3- Ahmet Tunahan Can


Master:

1- Hüseyin Ünal

2- Kadir Ataman

3- Halil Çırman


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