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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "(Anayasa Değişikliği Kanunu) Konuşanlar, senaryo ...

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:48
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "(Anayasa Değişikliği Kanunu) Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek. Bir kez daha bu önemli kararın verilmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı olmak üzere tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum."

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