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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım:

21 Ocak 2017 Cumartesi, 18:46

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin yasalaşmasından dolayı partisinin milletvekillerine teşekkür ederek "7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum." dedi.

Yıldırım'ın anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabulünün ardından Mecliste basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı teşekkür konuşması basınla paylaşıldı.

Toplantıda AK Partili milletvekillerine hitap eden Yıldırım, "Siz bugün burada, bu gazi Mecliste bir kez daha tarih yazdınız. Allah sizden razı olsun." dedi.

AK Parti Grubu olarak Türkiye'nin aydınlık geleceğini şekillendirdiklerini belirten Yıldırım, "Siz, yılların hasretini, özlemini sona erdirdiniz. AK Parti, 14 yıllık iktidar döneminde kuşkusuz çok büyük işler yaptı ancak bugün yaptığımız iş, bugün ortaya çıkardığımız eser, hiç kuşkunuz olmasın bugüne kadar yapılmış işlerin en büyüğünden biridir. En büyük eserlerden biridir." ifadelerini kullandı.

Bugünlere sabır ve sebatla ilerlediklerini, direnerek, mücadele ederek geldiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bizim tek bir derdimiz var: Çocuklarımıza daha güçlü, daha aydınlık, daha müreffeh bir ülke bırakmak. Bugün yazdığımız ve yaptığımız şu tarih, son 15 günün eseri değil, son 14 yılın hatta son on yılların mücadelesinin sonucudur. Bu sonuca ulaşmak için emek vermiş her bir kardeşimi, her bir isimsiz kahramanı buradan saygıyla yad ediyorum. Bayrak asarak, kapı kapı dolaşarak, malını mülkünü bu yola feda ederek, her türlü ezaya, cefaya katlanarak Türkiye'ye bugünü yaşatanlara şükranlarımı sunuyorum. Elbette bu büyük mutluluğu, bu tarihi anı yaşarken, bu mücadelenin kurucu liderine, Genel Başkanına, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz."

- "Sayın Devlet Bahçeli, bu sürece büyük destek verdi"

Eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in de bu sistemi getirmek istediğini aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Rahmetli Türkeş bu sistemi istedi, rahmetli hocamız Necmettin Erbakan da bu sistemi savundu. Sayın Devlet Bahçeli, bu sistemin gerekliliğini gördü ve bu sürece büyük destek verdi, yanımızda oldu. Elbette liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasete girdiği andan itibaren Türkiye için ihtiyaç olan bu sistemi arzuladı ve bunun mücadelesini verdi."

- "İşte grup, işte sonuç"

Bu büyük, kararlı ve cesur mücadelenin sondan bir önceki etabını tamamladıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Grubumuz için çok şey söyledim ancak başından beri bir şey söyledim: 'Bizim grubumuz kaya gibidir, bir parça bile kimse koparamaz. Grubumuza güveniyoruz, grubumuz üzerindeki oynanan oyunları kınıyoruz.' dedik. İşte o büyük grup, gururumuz AK Parti grubu, işte grup, işte sonuç. Konuşanlar, senaryo yazanlar, bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. İnşallah, milletimiz de bu mücadeleyi 'Evet' oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek. Bir kez daha bu önemli kararın verilmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı olmak üzere tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum."

- "Danışman, koruma, çaycı, garson..."

"7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum." diyen Yıldırım, anayasa görüşmelerinde emeği geçenlere teşekkür etti.

TBMM çalışanlarının da gece gündüz kendileriyle beraber olduğunu dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Danışman, koruma, hizmetli, çaycı, garson, bilumum çalışanlara teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın her bir ferdine buradan selamlarımı gönderiyorum. Onlara da gönülleriyle bizimle beraber oldukları için teşekkür ediyorum. Anayasa Komisyonumuzun Başkanına ve üyelerine teşekkür ediyorum. Bu tarihi anın inşasına büyük katkı sağlayan MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye, MHP milletvekillerine ve MHP teşkilatına teşekkür ediyorum."

- "Söz milletin, karar milletin"

Muhalefetin eylemleri sırasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ile diğer milletvekillerine "Geçmiş olsun" dileyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bana sizler gibi yol arkadaşları nasip ettiği için Rabb'ime hamdediyorum, şükrediyorum. Tabii bu büyük mücadelenin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Evet, söz milletin, karar milletin. Emanet emin ellerde, milletin elinde. Bu emanete sımsıkı sahip çıkacak milletime de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti TBMM Grubu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: &quot;(Anayasa Değişikliği Kanunu) Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek. Bir kez daha bu önemli kararın verilmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı olmak üzere tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum.&quot;
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN YILDIRIM: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KANUNU) KONUŞANLAR, SENARYO YAZANLAR BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR, BİR KEZ DAHA TUŞ OLDULAR. İNŞALLAH MİLLETİMİZ DE BU MÜCADELEYİ 'EVET' OYUYLA TAÇLANDIRACAK, TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRECEK. BİR KEZ DAHA BU ÖNEMLİ KARARIN VERİLMESİNDE EMEĞİ GEÇEN BÜTÜN KARDEŞLERİMİ, BAŞTA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI OLMAK ÜZERE TEBRİK EDİYOR, TEŞEKKÜR EDİYORUM. 7 ŞUBAT'TA ENERJİ DOLU, DİPDİRİ OLARAK MEYDANLARA İNMEK İÇİN SABIRSIZLANAN BİR GRUBU KARŞIMDA GÖRMEK İSTİYORUM."
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