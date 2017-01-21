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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:18


Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, İlhan Depe, Ceyhun Gülselam, Lazarevic, Tanase, Seleznov

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Hakan Kadir Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Josue, Bruma, Podolski

Goller: Dk. 15 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 31 Seleznov (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Seleznov (Kardemir Karabükspor), Dk. 32 Podolski, Dk. 45 Ahmet Çalık (Galatasaray)


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

10. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol kanattan gelişen atağında Latovlevici, ceza sahasına ortaladı. Kerim Zengin'in kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

15. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'i geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

Golün ardından Kardemir Karabüksporlu futbolcular, Yasin Öztekin'in topu koluyla kontrol ettiğine yönelik uzun süre maçın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu.

20. dakikada Kardemir Karabükspor'da Ceyhun Gülselam, ceza sahası dışından sağ çaprazdan topa vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Galatasaray ceza alanına gönderilen topu kontrol etmeye çalışan Kardemir Karabüksporlu Seleznov, Carole'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

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