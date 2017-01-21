Basketbolda maçın ardından

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 62-61 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, yaptıkları iyi savunmayla maçı kazanmayı başardıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dedas, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Son haftalarda olduğu gibi maça iyi başladıklarını anlatan Dedas, "Hücumda iyi değilseniz çok iyi defans yapmak zorundasınız. Bunu sağlayan oyuncularımı kutluyorum. Son üç maçımızı kazandık. Takımın performansından dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise müsabakada her iki takımın da istediği oyunu ortaya koyamadığını dile getirerek, "Maçın son topa kalması hakem arkadaşların şanssızlığı oldu. Söylenecek bir şey yok, Gaziantep ekibini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.