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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:20


Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, İlhan Depe (Dk. 86 Kokalovic), Ceyhun Gülselam, Lazarevic (Dk. 76 Bliznichenko), Tanase, Seleznov (Dk. 79 Serdar Deliktaş)

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Hakan Kadir Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 65 Rodrigues), Josue (Dk. 84 Eren Derdiyok), Bruma, Podolski

Goller: Dk. 15 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 31 Seleznov (Penaltıdan), Dk. 82 Serdar Deliktaş (Kardemir Karabükspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Hakan Kadir Balta (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Seleznov, Dk. 50 Kerim Zengin, Dk. 62 Lazarevic, Dk. 83 Serdar Deliktaş (Kardemir Karabükspor), Dk. 32 Podolski, Dk. 45 Ahmet Yılmaz Çalık (Galatasaray)


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.

52. dakikada Galatasaray'ın atağında Yasin Öztekin, topu ceza alanına ortaladı. Josue'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak defanstan döndü.

61. dakikada sarı-kırmızılı ekip, orta alandan Josue ile atağa kalktı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Yasin Öztekin, ceza alanı yayının hemen dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

78. dakikada Hakan Kadir Balta'nın pasında topla buluşan Bruma, ceza alanı dışından meşin yuvarlağa sert vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.

82. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında Latovlevici topu ceza alanına gönderdi. Topa iyi yükselen Serdar Deliktaş, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

85. dakikada Galatasaray sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, orta alana yakın bir bölgede Hakan Kadir Balta, rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

86. dakikada Kardemir Karabükspor'da Kerim Zengin, sağ taraftan ceza alanına girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Latovlevici şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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