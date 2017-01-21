21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MÜSİAD Başkanı Olpak:

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:40
MÜSİAD Başkanı Olpak:

HATAY (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Olpak, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otelde düzenlenen MÜSİAD Hatay Temsilciliği 8'inci Olağan Genel Kurulu galasına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Olpak, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen anayasa değişikliği teklifini değerlendirdi.

- "Kuvvetler karmaşası"

Olpak, şunları kaydetti:

"Bugün Meclis aşaması tamamlandı, daha kolay konuşulur ama biz o günden itibaren söylüyorduk. Demiştik ki, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı sistemi ifade ediliyor ama biraz sistemi incelediğimizde sistemin bir kuvvetler karmaşası olduğunu görüyoruz. Hele bir de halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanımız gelecek, o seçimin hemen akabinde 'Bu mevcut sistem, bozuk sistem düzeltilmeli, ayağımıza takılan konular ortadan kaldırılmalı' demiştik. Bugün de yapılmaya çalışılan budur. Meclis tarafı tamamlandı. Bundan sonra da son sözü millet söyleyecek. Hepimize düşen de referandum sürecinin salimen tamamlanmasına katkı sağlamak, sonra da milletin söylediğine hep birlikte razı olmaktır. Ben bu çerçeve içerisinde yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Onun tamamlanmasından sonrada iş dünyası olarak daha fazla işimize odaklanmaya, büyümeye, üretmeye ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim."

Hatay Valisi Erdal Ata ise konuşmasında, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine ve ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, tabiri caizse ateşten bir çemberin içerisinde yaşanıldığını belirten Ata, 'Yıllardan beri Suriye'de yaşanan olaylar, Irak'taki gelişmeler ve Türkiye üzerinde oynanan birtakım oyunlar dolayısıyla bizi zora ve sıkıntıya sokuyor" dedi.

Bunlara karşı mücadele etmenin tek yolunun "birlik ve beraberliğin bozulmaması" olduğunu ifade eden Ata, "Kendi içerimizde birlik ve beraberliğimizi bozmaz, birlikte hareket eder, hoşgörülü davranırsak dışarıdan ne tür tehlike gelirse gelsin bizi asla yıkamaz, bölemez ve parçalayamazlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MÜSİAD'a yeni katılan üyelere rozet ve plaket takdimi yapıldı.

Programa, MÜSİAD üyelerinin yanı sıra kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile işadamları katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Eski Bakanı Ergin'den gazetecilere ziyaret
YEREL

ADALET ESKİ BAKANI ERGİN'DEN GAZETECİLERE ZİYARET
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Erzin'de Kadın Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
YEREL

ERZİN'DE KADIN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI
Payas ilçesinin son Kore gazisi hayatını kaybetti
YEREL

PAYAS İLÇESİNİN SON KORE GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaymakamlıktan güvenlik korucusuna prefabrik ev
YEREL

KAYMAKAMLIKTAN GÜVENLİK KORUCUSUNA PREFABRİK EV
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

Büyükşehirden öğrencilere karne hediyesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ
Yayladağı'ndaki TEKEL kampının taşınması
YEREL

YAYLADAĞI'NDAKİ TEKEL KAMPININ TAŞINMASI
Hatay'da 10 araç kundaklandı
YEREL

HATAY'DA 10 ARAÇ KUNDAKLANDI
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI

Devletten şehit ailesine iki katlı ev
YEREL

DEVLETTEN ŞEHİT AİLESİNE İKİ KATLI EV

TEOG'ta dereceye girenlere bisiklet
YEREL

TEOG'TA DERECEYE GİRENLERE BİSİKLET
Düğün hayali kurarken patron oldu
YEREL

DÜĞÜN HAYALİ KURARKEN PATRON OLDU
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ