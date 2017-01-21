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Maçın ardından

21 Ocak 2017 Cumartesi, 22:16


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Altınordu'yu 1-0 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "İyi bir yoldayız, sonuna kadar mücadele edeceğiz ancak üstüne katmamız lazım, bu şekilde yeterli değil." dedi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, genç ve enerjik bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Rakibimiz, ilk yarıda oyunumuzu bozdu, oynatmadılar ama ikinci yarıda oyunu biraz daha kanatlara yayabildik. Oyuna müdahalelerimiz oldu, nitekim golü bulduk." diye konuştu.

Müsabakaya sonradan dahil olan oyuncularının eksiklerinin bulunmasına rağmen takım arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren İldiz, "İyi bir yoldayız, sonuna kadar mücadele edeceğiz ancak üstüne katmamız lazım, bu şekilde yeterli değil. Taraftara ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah mutlu sona ulaşırız." ifadelerini kullandı.


- Altınordu cephesi


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise rakipleri karşısında ilk yarıda planlarının tuttuğunu, ikinci devrede ise istediklerini yapamadıklarını söyledi.

İlk yarıda savunmada kalmayı tercih ettiklerini anlatan Eroğlu, "Maçın ilk yarısında planımız tuttu, pozisyona giren takım bizdik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda amaçlarının rakibi kaleden uzak tutup, kaptıkları toplarla hücuma çıkarak alanı daraltmak olduğunu kaydeden Eroğlu, "İkinci yarı istediğimizi yapamadık. Net bir pozisyon vermediğimiz maçı kaybettik. Rakibin yaptığı değişiklikler sonucu etkiledi." şeklinde görüş belirtti.

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