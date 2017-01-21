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Maçın ardından

21 Ocak 2017 Cumartesi, 22:29


BURSA (AA) - Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 mağlup oldukları Adanaspor maçıyla ilgili, ''Bu maçın ilacı goldü. Golü biz bulamadık, Adanaspor buldu.'' dedi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada bir maçı daha kaybettiklerini söyledi.

Adanaspor'u aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Buruk, "Golü atanın kazanacağı bir karşılaşma oldu. Fazla olmasa da net pozisyonlara girdik ancak atamadık. Adanaspor golü attı ve kazandı. Bu maçın ilacı goldü. Golü biz bulamadık, Adanaspor buldu.'' diye konuştu.

Fuat Buruk, müsabaka sırasında taraftarın kendilerine yönelik tepkisiyle ilgili de şunları kaydetti:

"Buraya hizmet etmeye geldik. Bu şehri de insanları da sevdik. Biz burada kalıcı değiliz. Burada enerji bittiyse her şey bitmiştir. Ancak noktayı biz koymayacağız. Son zamanlarda camia ile çok beraber değiliz. Biz sevgi ile çalışan insanlarız. Bir olumsuzlukta her şey değişiyor. Şu an geçen haftadan daha iyiyiz. Biz iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Bu maçta da kötü oynadığımızı düşünmüyorum.''


- Adanaspor cephesi


Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin ise özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu daha çok kontrol eden ve galibiyeti isteyen tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularının yanı sıra Bursasporlu futbolcuları da tebrik eden Şahin, şöyle konuştu:

''Burada benim için daha önemli bir olay vardı. Geçen hafta gördükleri sarı kart nedeniyle bu maçta oynayamayacak üç oyuncuma izin vermiştim. Adana'da çalışacaklardı. Ancak büyük bir özveri göstererek, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadılar ve bizimle buraya geldiler. Bu, takım olma yolunda çok önemli bir durum. Benim için sonuçtan daha önemli. Burada herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Taraftarlarımıza da bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.''

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