21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne’de "Bocuk Gecesi" kutlandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 22:38
Edirne’de "Bocuk Gecesi" kutlandı

EDİRNE (AA) - Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı.

Köyde Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği önderliğinde düzenlenen gecede, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, vatandaşlara kabak tatlısı dağıttı.

Daha sonra sokaklara çıkan yüzleri boyalı gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu, köy kahvesinde yaşlılarla sohbet etti.

Sakarya'dan gelen Nevidans Sahne Sanatları Topluluğu da bocuk geleneğini anlatan bir gösteri sundu. Ayrıca muhtarlığın tahsis ettiği bir alanda geceye özel resim sergisi açıldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kültürevi'nde yaptığı açıklamada, "Bocuk Gecesi"nin kültürel değerlerin yaşatılması açısından önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılımın her yıl artığını belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"10-15 bin kişinin ziyaret ettiği bu gecede bu yıl farklı bir konsept oluştu. Çünkü bu sene İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının tanımış olduğu bu etkinliğe markalaşma yolunda bizler de yardımcı olduk. Etkinlik artık tescillenmiş olarak yoluna devam edecek. Geleceğimize miras bırakma adına, geçmişimizin örf ve adetlerini tanımak adına çok önemli bir yol alındı" diye konuştu.

Helvacıoğlu, bocuk geleneğinin Cadılar Bayramı ile bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Gecede Helvacıoğlu, Türk Patent Enstitüsünün marka tescil belgesini muhtar Arif Büyükyatıkçı'ya verdi.

- Bocuk Gecesi

Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

Bocuk Gecesi'nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Trakya Birlik Genel Kurulu yapıldı
YEREL

TRAKYA BİRLİK GENEL KURULU YAPILDI
Ayçiçeği kesin alım fiyatları açıklandı
YEREL

AYÇİÇEĞİ KESİN ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI
Atletler sınırı vizesiz geçecek
YEREL

ATLETLER SINIRI VİZESİZ GEÇECEK
Yerel hayvan koruyuculuğu eğitimi
YEREL

YEREL HAYVAN KORUYUCULUĞU EĞİTİMİ
Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

EDİRNE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Edirne'de bir ton kaçak midye ele geçirildi
YEREL

EDİRNE'DE BİR TON KAÇAK MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

Edirne'de 16 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 16 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Yeni su kuyusu faaliyete geçti
YEREL

YENİ SU KUYUSU FAALİYETE GEÇTİ
Yanan dalgıç pompanın motoru tamir edildi
YEREL

YANAN DALGIÇ POMPANIN MOTORU TAMİR EDİLDİ
Sopa tehdidiyle cinsel istismar iddiası
YEREL

SOPA TEHDİDİYLE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
Edirne'de tuzlama çalışmaları gece boyunca devam etti
YEREL

EDİRNE'DE TUZLAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI