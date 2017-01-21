Kocaeli'deki çifte cinayet

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayınvalidesi ve baldızını öldürdüğü iddiasıyla aranan, Adana'da polise teslim olan uzman erbaş Alper Deveci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kartepe'de 5 gün önce ayrılmak üzere olduğu eşiyle görüşmeye gittiği sırada çıkan tartışmada kayınvalidesi Nurhan Yaktı ve kızı Aysun Bozcan'ı tabancayla öldürdüğü, baldızının kızını yaraladığı iddiasıyla aranan ve Adana'nın Kozan ilçesinde polise teslim olduktan sonra Kocaeli'ye getirilen Deveci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından zanlı Deveci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrılmak üzere olduğu eşi nin Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki annesi Nurhan Yaktı'nın evine 16 Ocak'ta giden uzman erbaş Deveci, çıkan tartışmada baldızı ve kayınvalidesini tabancayla öldürmüş, baldızının kızını da yaralamıştı.