Maçın ardından

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KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor, "Oyuncularım için, kulübüm için ve buraya gelen taraftarlar için çok mutluyum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tudor, Galatasaray'a karşı galip gelmek için oyuncularının elinden geleni yaptığını söyledi.

Maça çok iyi hazırlandıklarını anlatan Tudor, "Oyuncularım için, kulübüm için ve buraya gelen taraftarlar için çok mutluyum. Büyük takımlara karşı sürekli savunma yapan bir anlayışım yok, böyle bir futbol oynatmayı sevmiyorum. Hücum da yapmanız, korkmamanız, gol atmayı düşünmeniz gerekiyor. Bu yaklaşımım da galibiyeti getirdi." diye konuştu.





- "Penaltı bana göre haksız"





Karşılaşmada kazandıkları penaltı ve Galatasaray'ın Yasin Öztekin'le golü bulduğu pozisyonla ilgili sorular üzerine Tudor, şunları kaydetti:

"Hakemlerden şikayet ediyorum ama bunu söylemem gerekiyor. Televizyonda izledim, dürüst olmam gerekiyor. Penaltı bana göre haksız. Penaltı değil. Yasin'in pozisyonu için de yüzde 50-50 diyebilirim. Çünkü bir açıdan var gibi görünüyor diğer açıdan yok gibi görünüyor. Savunma hattımızda bir sıkıntı olduğunu ben de fark ettim. Sorun önde kalmak veya geri de karşılamak değil, sorun öndeki arkadaşlarımızın baskı yapmamaları. Eğer önde oynayacaksanız toplu oyuncuya baskı yapmanız gerekir."