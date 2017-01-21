Adana'da kaçak sigara operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'da, İstanbul'a gönderilmek üzere bir kargo şirketine verilen 6 kolide 10 bin 200 paket kaçak sigara bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, bir kargo şirketine İstanbul'a gönderilmek üzere verilen 6 kolide inceleme yaptı.

Kolilerde, farklı markalara ait 10 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Köprübaşı Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından kaçak sigaraları Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Sigaraları, kargo şirketinin merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ndeki şubesine teslim edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.