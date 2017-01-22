22 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ocak 2017

22 Ocak 2017 Pazar, 00:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon toplantısı ile AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Trabzon/13.00/17.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hrant Dink'in ölümünün 10. yılı dolayısıyla Balıklı Ermeni Mezarlığında mezarı başında düzenlenen anma törenine katılacak.

(İstanbul/14.30)


EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Esnaf Sanatkar Kredi Kooperatifi Mali Genel Kuruluna katılacak.

(Düzce/11.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.


KÜLTÜR SANAT

1- Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayberk Atilla, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlenecek tören ve öğleyin Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

(İstanbul/11.00/13.30)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya, Gaziantepspor-Gençlerbirliği, Osmanlıspor-Antalyaspor, Kasımpaşa-Trabzonspor, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/19.00)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta, Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank, Best Balıkesir-Darüşşafaka Doğuş müsabakalarıyla tamamlayacak.

(Balıkesir/16.00/19.00/İstanbul/16.30/19.00)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 14. hafta, Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ-Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.30/Kayseri/16.00/Hatay/16.30)

4- Voleybol Efeler Ligi'nde 12. haftaya, İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Şanlıurfa Memleketspor-Afyon Belediyespor, Arkas Spor-Ziraat Bankası, Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bursa/15.30/Şanlıurfa/16.00/İzmir/16.30/İstanbul/19.30)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasına, Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00)

6- TFF 1. Lig'de 18. haftaya Ümraniyespor-Şanlıurfaspor, Bandırmaspor-Denizlispor, Sivasspor-Boluspor, Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Balıkesir/13.00/Sivas/16.00/İzmir/18.30)

7- Spor Toto 2. Lig'de 19, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 21, 2. ve 3. gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

8- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarda Kamerun-Gabon, Gine Bissau-Burkina Faso karşı karşıya gelecek.

(Libreville/Franceville/22.00)


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