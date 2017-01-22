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Genç MÜSİAD Genel Başkanı Fettahoğlu:

22 Ocak 2017 Pazar, 00:30
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Fettahoğlu:

BURSA (AA) - Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu, "Elhamdülillah devletin genç girişimciler için her türlü desteği var. Şikayet edecek bir dönemde değiliz." dedi.

Fettahoğlu, Genç MÜSİAD İnegöl Şubesinin 12'nci olağan genel kurulunda, geçmişte üzülme veya bahane üretme şanslarının olmasına rağmen bugün böyle bir lükslerinin bulunmadığını söyledi.

Şu anda her türlü altyapı imkanlarının olduğunu belirten Fettahoğlu, "Elhamdülillah devletin genç girişimciler için her türlü desteği var. Şikayet edecek bir dönemde değiliz. Kaldı ki önceden fiziksel imkanlar, yetersizlikler, imkansızlıklar aramızdaki bu uçurumun kapanmamasında bir faktör olabilirdi. Fakat bugün yaşadığımız bilgi ekonomisi çağında, artık insanların bir gecede zengin olabildiği, bir gecede popüler olabildiği çağda şikayet edebilecek hiçbir şeyimiz yok. Gençliğin de bu donanımla donanması gerekiyor. Bu yüzden verdiğimiz akademide bu içeriğe sahip bilgileri, tecrübeleri ve dersleri genç kardeşlerimizle paylaştık." şeklinde konuştu.

Gençler olarak Türkiye'nin sadece ekonomik değerini üreten bir güç alanı olmadıklarını vurgulayan Fettahoğlu, "Biz aynı zamanda bu ülkenin vicdanıyız ve bu ülkenin değerlerini muhafaza edecek yegane önemli faktörüyüz." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine de değinen Fettahoğlu, Türkiye'nin 15 Temmuz'da çok ciddi bir işgal girişimini atlattığını dile getirdi.

Fettahoğlu, gençlerin bu tarihte çok önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunu gördük. Yine gençlerin burada bir sorumlulukları var. Asla şehitlerimizi, gazilerimizi unutmamalıyız, unutturmamız gerekiyor. Bu bizim üzerimizde bir vebaldir. Çünkü biz bu güzel mekanlarda bu güzel kıyafetler içinde rahat rahat konuşuyorsak, yiyip içiyorsak, gezebiliyorsak, bu genel kurulları düzenliyorsak, orada gözünü bile kırpmadan canını vermiş şehitlerimizin sayesindedir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimiz ölümsüzdür. Allah'ın izniyle onların manevi desteği ve bize öğrettiği şeyler her zaman önümüzü aydınlatacak."

Öte yandan, tek listeyle gidilen genel kurulda Mustafa Coşkun, Genç MÜSİAD İnegöl Şubesinin yeni başkanı oldu.




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