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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı

22 Ocak 2017 Pazar, 01:33
Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Yümsel (18) idaresindeki 34 SB 523 plakalı otomobil, D-140 Karayolu Kuzuluk mevkisinde, Mücahit Nehir (21) yönetimindeki 54 H 0848 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, araçların sürücüleriyle Alpay A.(19), Murat Y. (19), Turgay Y. (19) ve Muharrem K. (19) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


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