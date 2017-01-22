Spot piyasada elektrik fiyatları düştü

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ANKARA (AA) - Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 11,3 azaldı.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 691 milyon 816 bin 487 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta geçen haftaya göre yüzde 11,3 azalışla 167,19 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 18 Ocak'ta 220,01 lira, en düşük 17 Ocak'ta 70,08 lira olarak hesaplandı.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 178,69 lira olarak gerçekleşti.



