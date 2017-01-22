22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

22 Ocak 2017 Pazar, 09:48

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sanayileşme ve ekonomik gelişme, köyden kente göç ve tarımda makineleşmenin bir sonucu olarak yıllar itibarıyla azalsa da tarımın, istihdamdaki ağırlığını sürdürdüğünü bildirerek, son bir yılda, aylara göre, 4,8 milyon ile 5,8 milyon arasında istihdam sağlayan tarımın, işsizliğin en büyük ilacı olduğunu ifade etti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2016 Ocakta 4 milyon 812 bine inen tarımdaki istihdamın, 2016 Ağustosta 5 milyon 760 bine kadar çıktığını belirtti. Son açıklanan veride geçen yılın ekim ayında toplam istihdamın, eylüle göre 297 bin kişi azalarak, 27 milyon 564 binden 27 milyon 267 bine indiğinin görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, eylül ayında 5 milyon 657 bin olan tarımdaki istihdamın, mevsim koşulları nedeniyle tarımsal faaliyetlerin azalmasının bir sonucu olarak ekim ayında 5 milyon 305 bine gerilediğini vurguladı.

Temmuzdan bu yana genel işsizliği, son yıllara bakıldığında rekor düzeyde 2,3-2,4 puan düşüren, ekimde işsizliği yüzde 14,1’den yüzde 11,8’e çeken tarımın, üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tarım genel işsizliği, 2016 yılı Ocak ve Nisan'da 1,7, Şubat ve Mart'ta 1,8, 2015 Kasım ve Aralık ile 2016 Mayıs'ta 1,9 puan düşürdü. Bu rakam 2016 Haziran'da 2 puana çıktı. Temmuz'dan sonra da bu rakam rekor düzeylere ulaştı. 2016 Temmuz ve Ekim'de tarım, genel işsizliği 2,3, Ağustos ve Eylül'de 2,4 puan geriletti. Tarımın işsizliği düşürmekteki rolü tartışılmaz. Tarımsal faaliyetin zirveye çıktığı temmuz ve ağustosun ardından tarımda istihdam gerilemeye başlıyor, ocak ve şubatta en alt düzeye iniyor. 2015 yılı Kasım'da 5 milyon 154 bin, 2015 Aralık'ta 5 milyon 3 bin olan tarımdaki istihdam, 2016 yılının Ocak ayında 4 milyon 812 bine indi. Şubat'ta 4 milyon 876 bine çıktı. Mart'ta 5 milyon 93 bine yükselen tarımdaki istihdam, Nisan'da 5 milyon 352 bin, Mayıs'ta 5 milyon 540 bin, Haziran'da 5 milyon 577 bin, Temmuz'da 5 milyon 727 bin, Ağustos'ta 5 milyon 760 bine ulaştı. Eylül'de 5 milyon 657 binle yeniden inişe geçen tarımdaki istihdam, Ekim'de 5 milyon 305 bine düştü."

Türkiye’de tarım sektörünün yaz aylarında sağladığı istihdamla, 242 bağımsız, yarı bağımlı ve bağımlı ülkeden 131’inin nüfusunu geride bıraktığına işaret eden Bayraktar, bu ülkeler içinde Avrupa Birliği’nin 12 üyesi olan Danimarka, Finlandiya, Slovakya, İrlanda, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovenya, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Lüksemburg, Malta'nın da bulunduğunu ifade etti.

Bayraktar, Türkiye’de tarımda çalışan nüfusun, 2,8 milyon nüfuslu Arnavutluk’un iki katını, 2 milyon nüfuslu Letonya’nın üç katını, 1,3 milyon nüfuslu Estonya’nın dört katını, 537 bin nüfuslu Lüksemburg’un on katını geçtiğini belirtti.

Ocakta istihdamdaki payı yüzde 18,3’e kadar gerileyen tarımın, hazirandan sonra yeniden yüzde 20’leri geçtiğini, ağustosta yüzde 21’e ulaştığını ifade eden Bayraktar, tarımın istihdamdaki payının eylülde yüzde 20,5, ekimde yüzde 19,4 olduğunu bildirdi.

"Son bir yılda, aylara göre, 4,8 milyon ile 5,8 milyon arasında istihdam sağlayan tarım, işsizliğin en büyük ilacıdır" ifadesini kullanan Bayraktar, tarımda çalışan 5 milyon 305 bin kişinin yüzde 54,8’sini erkeklerin, yüzde 45,2’sini kadınların oluşturduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Hindistan'da tren kazası: 36 ölü
YEREL

HİNDİSTAN'DA TREN KAZASI: 36 ÖLÜ
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
YEREL

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE TELEFONU
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Papua Yeni Gine'de 7,9 büyüklüğünde deprem
YEREL

PAPUA YENİ GİNE'DE 7,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHI KUVVETLERİNCE SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 152. GÜNÜNDE, 165 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİ VURULDU, 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
Hizmet ve muhtelif malzeme alım ihalesi
YEREL

HİZMET VE MUHTELİF MALZEME ALIM İHALESİ
Spot piyasada elektrik fiyatları düştü
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI DÜŞTÜ
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM

GÜNDEM / 22 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM / 22 OCAK 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
BTK Siber Ordu Yarışması sona erdi
YEREL

BTK SİBER ORDU YARIŞMASI SONA ERDİ
Rektör atamaları Resmi Gazete'de
YEREL

REKTÖR ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ:
Brezilya'daki cezaevi isyanları
YEREL

BREZİLYA'DAKİ CEZAEVİ İSYANLARI
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 22 OCAK 2017

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss:
YEREL

MACARİSTAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KİSS:
Şehit polis memuru Bilgin için mevlit
YEREL

ŞEHİT POLİS MEMURU BİLGİN İÇİN MEVLİT
Çalgı Çengi İkimiz'in Ankara galası yapıldı
YEREL

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ'İN ANKARA GALASI YAPILDI
Sayısal Loto çekildi (2)
YEREL

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ (2)
Sayısal Loto çekildi (1)
YEREL

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ (1)
Avrupa Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KADINLAR SALON HOKEY ŞAMPİYONASI
Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ

Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ