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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın’da trafik kazası: 1 ölü

22 Ocak 2017 Pazar, 09:56
Bartın’da trafik kazası: 1 ölü

BARTIN (AA) - Bartın’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde İnkumu karayolu Gürgenpınarı mevkisinden Bartın kent merkezine ilerleyen 34 RDF 88 plakalı kamyonetin sürücüsü Yüksel Dal (55), orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü, kamyonetten çıkarttı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dal, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Dal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kazada yan yatan kamyonete yüklü parke taşlarının yola savrulduğu görüldü.


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