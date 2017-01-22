22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adanaspor, çıkışını sürdürüyor

22 Ocak 2017 Pazar, 10:31

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, son 4 haftada aldığı puanlarla sezon başından beri bulunduğu ligin en alt sıralarından kurtulmaya çalışıyor.

Ligin ilk 14 haftasında sadece 6 puan toplayabilen Adana ekibi, 15. haftada ligdeki ikinci galibiyetini 2-1’lik skorla Kayserispor karşısında alırken, bu sonuç çıkışa geçmenin de başlangıcı oldu.

Daha sonra ligin lideri Medipol Başakşehir'i kendi evinde ağırladığı maçta rakibinden bir puan koparan Adana ekibi, ardından da Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak iki zorlu maçtan birer puan çıkarmayı başardı.

Turuncu beyazlılar 18. hafta mücadelesinde dün karşılaştığı yine üst sıraların iddialı takımlarından Bursaspor’u 84. dakikada Magaye’nin attığı tek golle yendi.

Adana ekibi, bu galibiyetle ligde son 4 haftada iki beraberlik ve iki galibiyet alarak, 6 olan puanını 14’e yükseltti.


- Teknik direktör değişikleriyle gündeme geldi


Adanaspor, lig başından bu yana teknik direktör sıkıntısı çekti.

Sezonun ilk maçı öncesi teknik direktör Engin İpekoğlu ile yollarını ayıran Adana ekibinde takımın başına altyapı sorumlusu Eyüp Arın getirildi.

Arın yönetiminde birer beraberlik ve mağlubiyet alan Adanaspor’da daha sonra göreve getirilen Krunoslav Jurcic de 11 Süper Lig maçında sadece 5 puan toplaması nedeniyle takımdan gönderildi.

14. hafta Trabzonspor, 15. Kayserispor ve 16. Hafta Medipol Başakşehir maçlarına yardımcı antrenörler Serhat Galimane ve Eyüp Arın maçlara hazırladığı takım, 4 puan topladı.

Adana ekibinde son olarak A Milli Futbol Takımı'nın antrenörlerinden Levent Şahin teknik direktörlük görevine getirildi.

Şahin’in başında bulunduğu Adanaspor da Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarından 4 puan almayı başardı.

İLGİLİ HABERLER

Kurt: &quot;Adana iş dünyasının kalbi Kiza'da atacak&quot;
YEREL

KURT: "ADANA İŞ DÜNYASININ KALBİ KİZA'DA ATACAK"
Taraftar grupları kan bağışlıyor
YEREL

TARAFTAR GRUPLARI KAN BAĞIŞLIYOR
Türkiye Beyazay Derneği Doğu Akdeniz Bölge İstişare Toplantısı
YEREL

TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ DOĞU AKDENİZ BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI
Tümer en medyatik dördüncü CHP'li oldu
YEREL

TÜMER EN MEDYATİK DÖRDÜNCÜ CHP'Lİ OLDU
Adana'da elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

ADANA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Esendemir güven tazeledi
YEREL

ESENDEMİR GÜVEN TAZELEDİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Osmaniye'de ambulansla otomobilin çarpışması
YEREL

OSMANİYE'DE AMBULANSLA OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI
Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor
YEREL

EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMA SÜRESİ KISALIYOR
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ADANA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kaza yapan sürücünün aracındaki yaralıyı bırakıp kaçtığı iddiası
YEREL

KAZA YAPAN SÜRÜCÜNÜN ARACINDAKİ YARALIYI BIRAKIP KAÇTIĞI İDDİASI