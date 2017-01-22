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Mardin'deki terör operasyonu

22 Ocak 2017 Pazar, 11:13

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, bir teröristin cesedi bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup PKK'lı teröristin Kızıltepe Kaymakamlık binasına saldırı düzenlemek için kırsaldan geldiği bilgisinin alınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Atatürk Mahallesi'nde gece başlatılan ve bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor.

Sabah havanın aydınlanmasıyla mahalledeki boş arazide yapılan araştırmada, bir teröristin cesedi bulundu. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ikiye yükseldi.

Polisin bölgedeki araştırması devam ediyor.



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