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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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AVM'deki hırsızlık güvenlik kamerasında

22 Ocak 2017 Pazar, 11:21
AVM'deki hırsızlık güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'da 3 AVM'deki 5 iş yerinden inşaat ve elektronik malzemeleri çalan şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde bulunan AVM'deki mağazanın yetkilileri, ürünlerde eksiklik olduğunun belirlenmesi üzerine iş yerindeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bazı ürünlerin çalındığını fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi.

Hırsızlık şüphelisinin, aynı suçtan sabıkalı Ahmet B. (26) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi merkez Osmangazi ilçesinde yakaladı.

Ahmet B'nin, 3 haftada 3 AVM'deki 5 iş yerinden inşaat ve elektronik malzemeleri çaldığı belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde "kleptoman" olduğunu, çalmadan duramadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kamera kayıtlarında, şüphelinin AVM'de hırsızlık amacıyla girdiği iş yerinde bir süre tur atarak gözlem yapması ve çalmak istediği ürünü montunun altına gizleyerek güvenlik noktasından geçmesi yer alıyor.

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