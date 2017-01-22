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"Tayvan, Türk iş adamlarını bekliyor"

22 Ocak 2017 Pazar, 11:32

ADANA (AA) - Adana'da iş adamlarına Tayvan'da yapabilecekleri iş imkanları anlatıldı.

Adana Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, Tayvan’ın kar amacı gütmeyen iş geliştirme kuruluşu Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi'nin (TAİTRA) yan kuruluşu olan Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi Direktör Yardımcısı Mark Liu ile İş Geliştirme Müdürü Ayşin Poyraz'ın katılımıyla odada, "Tayvan ülke sohbet toplantısı" yapıldı.

Direktör Yardımcısı Mark Liu toplantıya katılan Adanalı iş adamlarına yönelik sunumunda, dünya genelinde 60 ofisi bulunan Tayvan Ticaret Merkezi’nin çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Tayvan’ın makine, bilişim, elektronik parçalar gibi çok sayıda sektörde önemli konumda bulunduğunu vurgulayan Liu, şunları kaydetti:

“Tayvan, dünyanın en büyük 18'inci ticaretçi, en büyük 17'inci ihracatçı ve en büyük 18'inci ithalatçı ülkesidir. Yıllık dış ticaret hacmi 550 milyar dolara ulaşan, hemen her yıl dış ticaret fazlası veren, kişi başına düşen milli geliri 22 bin doları aşan Tayvan, bu özellikleriyle dünyanın ticaret yapılmaya en elverişli ülkeleri arasında yer almaktadır. Amacımız halen 1,7 milyar dolar seviyelerinde bulunan iki ülke ticaretini geliştirmek ve bu rakamı çok daha üst noktalara taşımaktır. "

Türk iş adamlarına her konuda yardımcı olduklarını ifade eden Liu, şu bilgileri verdi:

"Tayvan'daki fuarlara katılmak ve ülkemizdeki iş olanaklarını yerinde incelemek isteyen Türk iş adamlarına da uçak biletinden konaklamalarına ve yapacakları görüşmelere kadar destek sunuyor, istemeleri halinde onları Tayvanlı iş adamları ile de buluşturuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda Türk iş adamı heyetinin Tayvan'daki fuarlara katılımlarını organize ettik. Bu anlamda her iki ülkenin iş adamlarını cesaretlendirerek tanıştırmak istiyoruz. Tayvan'a vize sorunu yok. İnternetten form doldurmak yeterli oluyor ve Türk Hava Yolları 11 saatlik direkt uçuşla iş adamlarının ülkemize ulaşmalarını sağlıyor. Türk iş adamlarına Tayvan'daki yatırımları için teşviklerimiz de var. Bu fırsatları da en iyi şekilde ülkemizi ziyaret ederek öğrenebilirler.”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak her adıma hazır olduklarını belirtti.

Bu konuda üzerilerine düşeni yapacaklarını belirten Menevşe, "Şu an ticari ilişkilerimiz oldukça az. Karşılıklı olarak neler alabileceğimizin ve satabileceğimizin belirlenmesi gerekiyor. Bu ziyaretin ticari ilişkilerimizin gelişmesi bakımından önemli bir fırsat yaratacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.



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