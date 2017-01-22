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"Fuarcılıkta batıdan bizim coğrafyaya doğru kayış var"

22 Ocak 2017 Pazar, 11:35

BURSA (AA) - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Fuarcılık sektöründe batıdan bizim coğrafyaya doğru bir kayış var. Yakın bir gelecekte 10 yıllık süre içinde Türkiye, fuarcılıkta dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelecek." dedi.

Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de fuarcılık sektörünün son dönemde çok gelişmeye ve büyümeye başladığını söyledi.

Yurt dışı menşeli şirketlerin Türkiye'de ofisler açtıklarını belirten Ersözlü, sektörde dünyanın önemli ülkelerine ait fuar şirketlerinin, İstanbul'da bazı küçük fuar şirketlerini satın alarak Türkiye üzerinden bölge coğrafyasına girmeye başladıklarını bildirdi.

Türkiye'de fuar yatırımları ve salonlarının arttığına işaret eden Ersözlü, "Fuar salonlarının ölçekleri büyümeye başladı. Bunlar önemli göstergeler. Fuarcılık sektöründe batıdan bizim coğrafyaya doğru bir kayış var. Yakın bir gelecekte 10 yıllık süre içinde Türkiye fuarcılıkta dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelecek. Türkiye'de üretim ve ihracat arttıkça, Türkiye üzerinden dünyaya açılma projeleri arttıkça fuarcılık da büyüyecek." diye konuştu.

- "TÜYAP olarak 2018'de yatırıma giriyoruz"

Ersözlü, Türkiye'deki fuar salonlarına bakıldığında 120-130 bin metrekare büyüklüğünde salonların bulunduğunu belirterek, "TÜYAP olarak 2018'de yatırıma giriyoruz. 20 bin metrekare daha büyüyerek İstanbul'daki fuar merkezini 140 bin metrekare alana çıkacak. Bu batıdaki benzer ölçekleri yakalamak demek. Bizim meslekte 100 bin metrekarenin üzerine çıkıldığında uluslararası fuar hüviyetine sahip oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

- "Yılı yüzde 5 civarında büyümeyle kapattık"

TÜYAP fuarcılık olarak geçen yılı büyümeyle kapattıklarını vurgulayan Ersözlü, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 200 civarında fuar şirketi var. Bu 200 civarındaki fuar şirketinin içinde TÜYAP gerek düzenlediği fuar sayısı gerek fuara katılan firma sayısı gerekse de metrekare bazında pazar lideridir. Yılda 90 civarında fuar hazırlayan bir grubuz. 2016'da düzenlediğimiz fuarlara 77 ülkeden 14 binden fazla katılımcı firmaya yer verdik. 2015'te katılımcı sayımız 12 bin 700 civarındaydı. Yüzde 12 civarında fuara katılan firma sayısında büyümeyle yılı kapattık. Bu fuarlara 162 ülkeden ziyaretçi ağırladık. Yerli yabancı toplamda 4 milyon 88 bin ziyaretçi sayısıyla yılı kapattık. 2015'te de 3 milyon 900 bin civarında ziyaretçi ağırlamıştık. Ziyaretçi bazında da yılı yüzde 5 civarında büyümeyle kapattık. Yurt dışından gelen ziyaretçilere de baktığımızda benzer büyüme oranlarını yakaladık."

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