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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'daki "kar maskeli" gasp iddiası

22 Ocak 2017 Pazar, 11:37

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir marketin kasasındaki paraları "kar maskeli" gasbettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, 31 Aralık'ta Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir markete giren kar maskeli 2 zanlının, çalışanları etkisiz hale getirip kasadaki bir miktar parayı alarak kaçmasının ardından çalışma başlattı.

Şüphelilerin olay yeri ve kaçtıkları yöndeki 85 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, olayı S.Y. (25) ve E.P'nin (21) yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.P'nin 18 Ocak'ta O.A'nın silahla yaralandığı olayın da şüphelisi olduğu öne sürüldü.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada bir tabanca, üç fişek, bir av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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