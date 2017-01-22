22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

22 Ocak 2017 Pazar, 11:56

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Maruf Gürbüz idaresindeki 34 GF 7627 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolunun 34. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 FZ 746 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Gürbüz ve Enes Turan, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Gürbüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehmus Alkanlı yönetimindeki 21 BP 981 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 67. kilometresinde karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Kazada, kamyonda bulunan Erdinç Yıldırım (31) ve Musa Doğan (23) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Birecik'te kaldırım işgaline geçit yok
YEREL

BİRECİK'TE KALDIRIM İŞGALİNE GEÇİT YOK
TED Genel Müdürü Atabay Şaniurfa Kolejinde
YEREL

TED GENEL MÜDÜRÜ ATABAY ŞANİURFA KOLEJİNDE
Kömürlükte çıkan yangın korkuttu
YEREL

KÖMÜRLÜKTE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Ak Parti'de Ocak ayı toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ'DE OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI
Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulunması
YEREL

ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ BULUNMASI
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesine Kitap Yardımı
YEREL

SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİNE KİTAP YARDIMI
Yeni emniyet müdüründen Kaymakam Yosunkaya'ya ziyaret
YEREL

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜNDEN KAYMAKAM YOSUNKAYA'YA ZİYARET
Şanlıurfa'daki terör propagandası iddiası
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI