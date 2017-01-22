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Adana'da cezaevindeki yangın

22 Ocak 2017 Pazar, 11:55

ADANA (AA) - Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda çıkan yangında dumandan etkilenen mahkumların ifadelerine başvuruldu.

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda 18 Ocak'ta çıkan, bir mahkumun öldüğü, 5 mahkum ile 5 infaz koruma memurunun dumandan etkilendiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yangın sırasında koğuşta bulunan çocukların da ifadelerine başvuruldu.

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözetim altında tutulan A.B, savcıya verdiği ifadede, olay günü kendi isteğiyle koğuşunu değiştirdiğini ve 5 nolu koğuştan yangının çıktığı 4 nolu koğuşa geçtiğini söyledi.

Burada C.Y, F.K, R.K, M.E. ve M.A. ile kaldıklarını belirten A.B, şunları anlattı:

"R.K. bana odayı yakacağını söyledi, ciddiye almadım. R.K, çok konuşur ve sürekli yalan söyler. Bu nedenle sözüne itibar etmedim. R.K'nın yeşil renkli bir çakmağı vardı. Bu çakmağı 5 numaralı odada birlikte kaldığımız sırada da görmüştüm. Ekmeği yedikten sonra lavaboya girdim. Beş dakika sonra lavabodan çıktığımda odadaki diğer arkadaşlarımın yatakları kapının önüne yığıp yaktıklarını gördüm. Hemen banyoda bulunan tas ile ateşi söndürmeye çalıştım ancak söndüremedim. Yanılmıyorsam M.A. ve M.E. de ateşi söndürmek için bana yardımcı oldu ancak R.K. önümüze geçerek, 'Boş verin, yansın.' diyerek ateşi söndürmemize engel oldu. Sanırım odada bulunan diğer kişiler odayı yakmaya daha önce karar vermişler.

Aralarında planlı bir şekilde odayı yaktıklarını düşünüyorum. Hatta banyoda bulunan aydınlatma penceresini de kırmışlar. Yangını söndüreceğim sırada M.A. ile M.E. önce bana yardım etmediler. R.K'nın etrafındaydılar ancak sonra da fikir değiştirerek, yangını söndürmek için bana yardımcı olmaya çalıştılar."

Yatakların sünger olması nedeniyle yangının hızla büyüdüğünü ifade eden A.B, kurtulmak için arkadaşlarıyla banyoya saklandıklarını söyledi.

Banyoda ne yaptıklarını hatırlamadıklarını anlatan A.B, "Sanırım banyoya hep birlikte girdik. Banyoda ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim." dedi.

- "Kalktığımda her taraf dumandı"

Savcıya 18 gündür cezaevinde bulunduğunu anlatan C.Y. ise R.K'nın olaydan bir gün önce, A.B'nin ise olay günü koğuşlarına geldiğini söyledi.

R.K'nın başka cezaevine sevk edilmek istediğini ileri süren C.Y, şunları kaydetti:

"R.K, odaya geldiğinde bize 'Burayı yakalım, sevke gidelim. Ankara'ya götürürler, orada tekli odalar var. Bizim burada ne işimiz var? Yeni bir cezaevi açılacakmış, oraya gidersek bir ton hakkımız olur.' demeye başladı. Biz ciddiye almadık. Sonra R.K. odada volta atarken ben uyuyakalmışım. Kim olduğunu hatırlamadığım biri beni uyandırdı. Kalktığımda her taraf dumandı. Hiçbir yer görünmüyordu. Bana 'Kalk, öleceksin, banyoya geç.' dediler.

Yatağımda sanırım dumandan etkilenmişim. Kalkmakta zorlandım. İki kişi koluma girerek beni banyoya götürdü. Kapıyı kapatmaya çalıştılar. Sonra bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim."

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda 18 Ocak'ta çıkan yangında 6 mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan, tedavi gördüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

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