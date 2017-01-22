Üç kıtada en yüksek zirveye tırmandı

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MALATYA (AA) - Üniversite yıllarında spor yapmak amacıyla tesadüfen başladığı dağcılıkta kendini geliştiren ve öğrencilerle kurdukları kulüple Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde tırmanışlarını sürdüren Yrd. Doç. Dr. Güçlü Özen, Afrika, Güney Amerika ve Avrupa'daki en yüksek zirvelere tırmanışlar gerçekleştirdi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğretim üyesi olan ve dağcılık sporunu geliştiren Yrd. Doç. Dr. Güçlü Özen, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerde tırmanışlar yaptı.

AA muhabirine açıklama yapan Özen, üniversitede öğrencilik yıllarında spor yapmak amacıyla tesadüfen başladığı dağcılık sporunu çok sevdiğini söyledi.

Bu sporu öğretim üyesi olduktan sonra da sürdürdüğünü aktaran Özen, Türkiye'de çok sayıda tırmanışlar yaptığını, yurt dışında da tırmanışlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Özen, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı olması amacıyla "3 Kıta 3 Zirve" adı altında projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Dünyada dağcılıkla ilgili değerli bir hedef var '7 kıta 7 zirve' diye. Biz zaman ve ekonomi anlamında bunu kısalttık. Önce Afrika'da 5 bin 900 metre yüksekliğindeki Tanzanya'ya Kilimanjaro Dağı'na 3 öğrencimizle tırmandık. Ondan sonra Güney Amerika'da 6 bin 900 metrelik Aconcagua Dağı'na son olarak da Avrupa'nın zirvesi Elbruz Dağı'na kış tırmanışı yaptık. Böyle tamamladık projeyi. Bundan sonra benim bireysel olarak ve öğrencilerle kendimize yeni hedefler koyuyoruz. Benim bireysel olarak hayalimde 8 bin metrelik bir dağa tırmanmak var. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bunu gerçekleştirmek istiyorum."

Dünyanın en yüksek zirvesinin Everest olduğunu aktaran Özen, "Ancak dünyada 8 bin metre yüksekliğinde 14 ana zirve var. En yükseği de Everest. Ancak Everest çok maliyetli bir tırmanış. Onun için Everest değil de benim için daha gerçekleştirilebilir bir tırmanış için başka bir yeri seçeceğim." diye konuştu.

- "Eskiden maden aramaya geldiğimiz düşünülüyordu"

Özen, Türkiye'de dağcılığın her geçen gün geliştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de dağcılık son 15 yılda çok büyük bir ivme kazandı, toplum tarafından bilinir hale geldi. İlk tırmandığım dönemlerde maden aramaya geldiğimiz düşünülüyordu şimdi o anlamda yaygınlaştı. Lisanslı sporcu sayısı arttı ancak nitelik olarak da artması için yeni çalışmalar yapılması lazım. Çünkü dünyada dağcılığa çok farklı branşlar eklendi. Bu alanlarda yetişmek için biraz küçük yaş gruplarına yönelmemiz yazım. Sayımızı artırdık ama niteliği de artırmalıyız."