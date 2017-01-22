Cıbıltepe'de yarı yıl tatili yoğunluğu

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KARS (AA) - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan otellerde, okullardaki yarı yıl tatili sebebiyle doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi, okullarda yarı yıl tatilinin başlamasını fırsat bilen ailelerin akınına uğradı.

Okullardaki yarı yıl tatili sebebiyle çocuklarını yanlarına alarak kayak merkezine gelen aileler ve hafta sonunu değerlendirmek için merkeze gelen yerli ve yabancı turistler sebebiyle, otellerin tamamı doldu.

Kayak merkezine gelen aileler ve turistler, sarıçam ormanlarıyla çevrili pistlerde kayak, kızak, snowboard yaparak, tatilin keyfini yaşıyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sezonunu yaklaşık 2 ay önce açtıklarını belirterek, kayak merkezinde alt yapı çalışmaları ve mekanik tesislerin bakımının yaz mevsiminde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu nedenle sezona çok iyi başladıklarını anlatan Toksoy, "Yarı yıl tatiliyle kayak merkezine akın eden kayak severlerler ile otellerimizde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Sarıkamış'a bir kez gelen bir daha kayak yapmaya geliyor. Çünkü buradaki doğa ve kar kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Sarıçam ormanları arasında, kristal kar üzerinde kayak keyfi bambaşka oluyor. 30 yıldır kayak kayıyorum, Avrupa'nın birçok ülkesinde kayak yaptım ancak buranın keyfi anlatılmaz yaşanır." diye konuştu.

- "Herkesi kristal karlar ülkesi Sarıkamış'a bekliyoruz"

Toksoy, kayak merkezinde çok önemli yatırımlar yapılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Erzurum,Erzincan Kars Kış Koridoru projesi kapsamında Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin alt yapı, çevre düzenlemesinin yapılmasıyla pazarlama ve ticaret anlamında çok önemli bir ivme kazanılacaktır. Ayrıca yeni telesiyejler, gondol liftler yapılacak. Kayak pistleri ve mekanik tesisler daha da genişleyecek. Bundan sonrada Rusya, Azerbaycan, İran, Kafkasya başta olmak üzere Avrupa'dan ve ülkemizin her yanından yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlayarak buradan mutlu şekilde ayrılmalarını sağlayacağız. Şu anda hava çok güzel kayak merkezimizde yaklaşık 5 bin kişi kayağın keyfini yaşıyor. Herkesi kristal karlar ülkesi Sarıkamış'a bekliyoruz."

Kayakseverlerden İpek Özönder de İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Sarıkamış'ın gerek pistleri ve gerekse doğası, manzarası çok güzel, herkese Sarıkamış'ta kayak kaymayı öneririm." dedi.

Kayak merkezinde modern bilgisayar donanımlı, saatte bin 200 kişi kapasiteli 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 8 slalom ve bir snowboard pisti kayak severlere hizmet veriyor.