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Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

22 Ocak 2017 Pazar, 12:49

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından Kapıkule'de 10, Hamzabeyli'de 6 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan tarafının olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek, trafikte aksamaya yol açmaması için tır alımlarını yavaş yürütmesi, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

Avrupa ülkelerine ihracat yüklerini götüren tırlar, sınır kapılarında geçen haftadan bu yana yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Tır sürücüleri, yurt dışına çıkmak için sınır kapıları önünde işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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