Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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KONYA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkanlık sisteminin karşısında olmadıklarını 40 yıldır söylediklerini belirterek, "Ama nasıl bir başkanlık sistemi denildiğinde otoriter bir sistemi ya da tek adamlığa giden bir başkanlık sistemini hiçbir zaman istemedik." dedi.

Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, toplumun Avrupa Birliği hayranlığından nedeniyle dejenere olduğunu belirtti.

Aile müessesinin ayakta kalmasının önem taşıdığını ifade eden Karamollaoğlu, ancak bu müessesenin ayakta tutulabilmesi için bir icraat yapılmadığını savundu.

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Yaşanan problemleri sistem değiştirerek çözemezsiniz. En mühim mesele başkanlık sistemi mi, değil mi? Hep bize soruyorlar. Başkanlık sisteminin karşısında olmadığımızı 40 yıldır söylüyoruz ama nasıl bir başkanlık sistemi denildiğinde, otoriter bir sistemi ya da tek adamlığa giden bir başkanlık sistemini hiçbir zaman istemedik." diye konuştu.

Karamollaoğlu, ülkede art arda terör hadiselerinin yaşandığını vurgulayarak, "Avrupa'daki terör hadiselerinde azalma olurken Türkiye'de artmaktadır. Biz önlerini kestik dedikçe öbür tarafta büyük patlamalar ve katliamlar gerçekleşiyor. Doğu Anadolu boşalıyor. Oradaki fabrikaları kapattılar. Devletin elinde ekonomik olarak işletebileceği bir şey yok." ifadesini kullandı.

Terörün sanayi ve ekonomiyi de etkilediğine değinen Karamollaoğlu, terör nedeniyle yaşanan göç problemini çözmek için harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.