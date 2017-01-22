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Uludağ'da sömestir tatili yoğunluğu

22 Ocak 2017 Pazar, 12:59

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, okullarda yarıyıl tatiline girilmesinin ardından yaşanan yoğunluk sürüyor.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 1 metre 90 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 9, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ'da hava açık. Kar yağışının salıdan itibaren yeniden başlaması bekleniyor.

Bu arada, 8 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip Uludağ'daki konaklama tesisleri, sömestir tatiliyle tamamen doldu.

Hafta sonu nedeniyle günübirlikçilerin de ilgi gösterdiği Uludağ'da, kayak pistlerinde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle teleski ve telesiyej tesislerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

"Oteller bölgesi"ne gelen tatilciler, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açıyor.

Uludağ'da bir işletmenin çalışanı Uğur Uçar, ''Uludağ, şu an hıncahınç doldu. Karın ve bol oksijenin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyoruz." dedi.

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